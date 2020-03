Ben Affleck le habría cerrado completamente la puerta a Batman

Ben Affleck - actor que dio vida al 'Hombre Murciélago' en 'Batman vs. Superman: el origen de la justicia' (2016) y 'La liga de la justicia' (2017), además de tener un cameo en 'Escuadrón suicida' (2016) - fue interrogado respecto de la posibilidad de interpretar nuevamente al popular héroe de DC Cómics tras su retiro de 'The Batman', que ahora cuenta con Robert Pattinson como protagonista. Sin embargo, el californiano de 47 años de edad parece haber finalizado con esta 'batietapa'.

En medio de la promoción de su más reciente cinta, 'The Way Back', el periodista DeWayne Hamby le preguntó si ya le ha cerrado completamente las puertas a 'Batman', a lo que Affleck no dudó en responder:

"Sí... Tuve la oportunidad de escribir, dirigir y protagonizar una película sobre Batman, pero ocurrió en un momento de mi vida en el que había perdido el interés en esas historias. Iré a ver a Robert (Pattinson) y creo que estará genial. Sin embargo, esta es el tipo de historia que estoy interesado en contar ahora", dijo refiriéndose a 'The Way Back'.