Ben Stiller niega supuesta participación en 'Rápidos y furiosos 9'

Ben Stiller - conocido de producciones como 'Zoolander' (2001), 'Dúplex' (2003) y 'Una noche en el museo' (2006) - desmintió los rumores que indicaban que participaría en 'Rápidos y furiosos 9' (F9), película que llegará a las salas de cine en mayo de este año.

"Los informes sobre 'Rápidos y furiosos 9' son muy exagerados. Lo que significa que no es cierto, lamentablemente. Aunque les deseo lo mejor con la franquicia. Tengo los dedos cruzados para que sea un éxito", escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Reports of my Fast and Furiosness are greatly exaggerated. Meaning not at all true, sadly. Though I wish them well with the franchise. Fingers crossed it takes off. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing