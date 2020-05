Ben Stiller y el sentido mensaje de despedida a su padre Jerry Stiller

El mundo del cine sufrió una nueva pérdida durante la cuarentena y en este caso se trata de uno de los grandes de la comedia de los años sesenta. Se trata de Jerry Stiller, uno de los actores y humoristas más famosos de aquella época, que en los noventa saltó a la fama de nuevo al protagonizar la serie 'Seinfeld'.

De acuerdo con la información que compartió su hijo, el actor Ben Stiller, a través de redes sociales, su lamentable deceso se dio en casa, a los 92 años, y por causas naturales.

E su cuenta oficial de Twitter, Stiller compartió una fotografía de su fallecido padre, la cual acompañó de un emotivo mensaje para despedirlo en medio de esta crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero.

"Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le echará mucho de menos. Te quiero, papá", escribió el artista en el trino que va de la mano de una imagen, donde se puede observar a Jerry luciendo una boina y una bufanda.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5