Betty la fea: Marcela compartió foto con Don Armando y armó polémica en redes, ¿Betty fue villana?

Esto se dio a partir de que muchos fanáticos de la serie comenzaron a cuestionar que fue la misma Beatriz la que le quitó a Armando Mendoza a Marcela, y que muchas personas en su lugar hubiesen actuado de igual manera, ya que el personaje de quien era en ese momento la prometida del funcionario de Ecomoda se mostró molesta porque finalmente Betty y Armando llegaron al altar.

“Armando no era digno de Marcela”, “Mi Marce no debió sufrir por alguien como Armando, pero una cosa que le debo decir a Betty es que, si te salvo de ese fatal destino que te esperaba con él” y “Si Marce, yo siempre supe que la verdadera víctima eras tú. Armando no te merecía”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas y por lo que se originó la polémica.