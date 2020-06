Beyoncé negocia un acuerdo de 100 millones de dólares con Disney

La popular cantante estadounidense, Beyoncé – intérprete de temas como ‘Halo’, 'Crazy In Love', ‘Single Ladies’ y ‘Drunk in Love’ – estaría en conversaciones para firmar un acuerdo de cien millones de dólares con Disney para trabar en tres proyectos, incluida la banda sonora de ‘Pantera Negra 2’, informa el medio británico The Sun.

"Beyoncé ha trabajado en varios proyectos para ellos, incluida la voz de Nala en live-action de El Rey León, y ahora están ansiosos por asegurarla para más proyectos… Como parte del acuerdo, también están tratando de lograr que su equipo acepte que narre algunos de los nuevos documentales que llegarán a Disney Plus”, habría expresado una fuente cercana a la cantante al citado medio.

