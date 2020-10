Por otro lado, Billie Eilish es una de las estrellas pop del momento. Cuenta con un solo álbum de estudio titulado: 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', lanzado en 2019; pero ha sido suficiente para que varias de sus canciones lideren importantes listados musicales.

Algunos de sus temas más exitosos son: 'Bad Guy', 'When the Party's Over' y 'Bury a Friend', entre muchos otros.

Y, ha sido galardonada en los Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards y los Teen Choice Awards.