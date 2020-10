Billie Eilish, 'Mejor artista femenina' en los Premios Billboard

La cantante estadounidense, Billie Eilish, fue la ganadora de la categoría 'Mejor artista femenina' en los Billboard Music Awards 2020. La celebridad de 18 años de edad competía con otras grandes estrellas como Ariana Grande, Taylor Swift, Halsey y Lizzo.

"Gracias a las mujeres que prepararon mi camino para llegar hasta aquí. Por favor, usen mascarilla, lávense las manos y gracias", expresó Eilish al recoger su premio.

Previamente la cantante ya había ganado en la categoría Mejor álbum de Billboard 200 por su trabajo discográfico 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', el único que ha lazado hasta el momento.

.@billieeilish is bringing home the #BBMAs for Top Billboard 200 Album for “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” 💚 pic.twitter.com/OewMCVdmcE — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Con apenas 18 años Billie Eilish goza actualmente de gran popularidad. Canciones como 'Ocean eyes', 'Bad guy', 'Everything i wanted', 'When the party's over', 'My future', entre otras, se han posicionado en lo alto de las listas musicales.

También ha sido una de las voces más activas contra el body shaming - término utilizado para referirse a quienes avergüenzan a otros por su cuerpo - llevando siempre a sus seguidores un mensaje de aceptación corporal sin importar las opiniones ajenas.