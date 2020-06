Billie Eilish se ha convertido en todo un fenómeno de la música actualmente. Canciones como 'Ocean eyes', 'Bad guy', 'Everything i wanted', 'When the party's over', entre otras, se han posicionado en lo alto de las listas musicales.

Ha sido galardonada en los Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards y los Teen Choice Awards. Además, hace parte de la banda sonora de la nueva película de 'James Bond' - No time to die - al cantar el tema titulado de igual forma.

Además, la cantante de 18 años ha logrado imponer un estilo. Siempre se le ve usando ropa holgada tanto en las alfombras rojas como en sus videoclips y conciertos. Y, recientemente habló de la razón que la motivó a vestir de esta manera, además de hacer otras impactantes revelaciones.

"Nunca me he sentido deseada. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos... Siento que nunca me han deseado físicamente. Así que me visto como me visto, porque no me gusta pensar que todos me juzgan. Pero eso no significa que no me despertaré un día y decidiré usar una camiseta sin mangas, cosa que he hecho antes ", expresó en entrevista con GQ.

También habló del cortometraje titulado 'No es mi responsabilidad', contra el body shaming - término utilizado para referirse a quienes avergüenzan a otros por su cuerpo - que publicó en todas sus plataformas digitales a finales de mayo.

A veces me visto como un niño, a veces me visto como una niña arrogante. Y a veces me siento atrapada por esta persona que he creado, porque a veces creo que la gente no me ve como una mujer". Ese video (el cortometraje) de la gira fue sobre todo eso".

Y resaltó que nuestro cuerpo es lo único que verdaderamente nos pertenece. "Soy yo diciendo: mira, hay un cuerpo debajo de esta ropa y no puedes verlo. ¿No es una pena? Pero mi cuerpo es mío y el tuyo es tuyo. Nuestros propios cuerpos son las únicas cosas reales que son verdaderamente nuestras. Puedo verlo y mostrarlo cuando quiero".