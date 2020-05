Lea también: Sex Education: La tercera temporada estaría planeada para rodarse en agosto

Y agrega: "Si me pongo lo que es más cómodo no soy una mujer, si me quito las capas soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo todavía lo juzgas ¿por qué? hacemos suposiciones sobre las personas basándonos en su tamaño. Decidimos quiénes son, decidimos lo que valen... ¿Quién decide qué me hace eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? O tu opinión de mí no es mi responsabilidad".

Es de mencionar que, dicho cortometraje ha sido transmitido en los conciertos de Billie Elish, pero hasta el momento no lo había compartido en sus plataformas digitales y redes sociales.

Lea también: Arnold Schwarzenagger rinde homenaje a Shad Gaspard con emotivo mensaje

Lea también: David Ayer sobre Escuadrón suicida: "La película que hice nunca se ha visto"

Billie Eilish se ha convertido en todo un fenómeno de la música actualmente. Canciones como 'Ocean eyes', 'Bad guy', 'Everything i wanted', 'When the party's over', entre otras, se han posicionado en lo alto de las listas musicales.

Ha sido galardonada en los Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards y los Teen Choice Awards. Además, hace parte de la banda sonora de la nueva película de 'James Bond' - No time to die - al cantar el tema titulado de igual forma.

Además, es conocida por siempre usar ropa holgada para evitar ser sexualizada o criticada por su figura