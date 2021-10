Los reflectores se han volcado sobre el escándalo que Letitia Wright podría estar protagonizando al interior de las grabaciones de 'Black Panther: Wakanda Forever', película que actualmente se graba en Atlanta, Georgia y que podría estar en dudas de su continuidad por la postura antivacunas de la actriz.

Hace unos meses, Wright expresó en el canal de YouTube 'On the Table' su escepticismo sobre la vacuna contra el virus covid-19. Ante las críticas que recibió por su opinión, la actriz respondió en su cuenta de Twitter. “Si no te conformas con las opiniones populares, pero haces preguntas y piensas por ti misma… Te cancelan”. escribió.

Asimismo, ante las respuestas de los usuarios a su trino, sostuvo: "No era mi intención enfadar a nadie. No estoy diciendo que no te la pongas. Solo estoy preocupada de lo que hay en ella. Eso es todo. ¿No es justo preguntar o cuestionárselo?"