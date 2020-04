Bloguera Kaitlynn Carter habla de su ruptura con Miley Cyrus

En medio de un Instagram Live con la actriz Whitney Port, la bloguera Kaitlynn Carter se sinceró con los usuarios sobre el interés mediático que se le vino encima después de su ruptura con la cantante Miley Cyrus, con quien salió por aproximadamente dos meses.

Para empezar, Carter - que también fue pareja de Brody Jenner, hijo de Caitlyn Jenner - comentó que después de finalizada su relación con la intérprete de 'Wrecking Ball' pensó que su vida volvería a la normalidad.

"Justo después de que Miley y yo nos separamos pensé: Ok, mi vida está volviendo a ser lo mismo que era cuando estaba sola. No tenía expectativas de que alguien diera una opinión sobre mí por el hecho de ser yo. No tenía un plan establecido, no pensaba en nada", reseña E Online.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las cosas habían cambiado y ahora ella estaba también en el foco de los paparazzi. El momento en que lo tuvo claro fue después de que le vinculara sentimentalmente con un hombre con quien se le vio en un bar poco después de terminar con Cyrus. La situación fue el titular de muchos medios.

"Estaba acostumbrada a eso cuando estaba con Brody o Miley, pero nunca cuando estaba sola... La historia no era real y eso fue un llamado de atención para mí", y resaltó que "nunca quiso exponerse de esa manera".

Kaitlynn Carter y Miley Cyrus comenzaron a salir poco después de que la cantante anunciara que se divorciaría del actor Liam Hemsworth. Sin embargo, su relación solo duró un par de meses y se separaron en septiembre de 2019.