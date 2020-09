"Blood Lions", el documental que destapa el negocio de cría y caza de leones

"Blood Lions: un llamado para detener la cacería de leones", es el nuevo documental que trae el Festival de Cine Internacional Ambiental PlanetOn, a las salas virtuales de la Cinemateca de Bogotá.

Con algunos datos sobre la grave condición en la que se se encuentran cientos de animales de esa especie, el documental ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales a nivel mundial

"¿Sabías que Sudáfrica tiene tres veces más leones en cautiverio que en la vida salvaje y que entre 8.000 y 12.000 son vendidos a cazadores deportivos?", destaca la cinta.

#CannedHunting is legal in some countries but it will never be morally right#Animals are kept in a confined area, waiting to be killed for money#AnimalTrophies body parts are then exported and imported into other countries who are complicit in this trade pic.twitter.com/kjguGLDJ3N