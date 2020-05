Bono celebra su cumpleaños con 60 canciones que le salvaron la vida

Hay que decir que la lista incluye de todo, desde bandas de punk como Sex Pistols (Anarchy In the UK), Ramones (Swallow My Pride), The Clash ( Safe European Home), pasando por el Rock and roll de Elvis Presley (Heartbreak Hotel), el rock de The Beatles (I Want to Hold your Hand) y The Rolling Stones (Ruby Tuesday) hasta el pop de Beyoncé feat Kendrick Lamar (Freedom), Lady Gaga ( Born This Way), entre otros.

'U2', con Bono a la cabeza es una banda de rock formada en 1976, ha lanzado hasta el momento 15 trabajos discográficos y han ganado 22 premios Grammy, entre otros galardones. Por su lado Bono, es también un reconocido activista político.