El show del salsero Marc Anthony fue uno de los más esperados por los colombianos y se cumplió el sueño de muchos de verlo en concierto el pasado 12 y 13 de agosto tanto en Bogotá como en Medellín gracias a su 'Viviendo Tour'.

La presentación en Medellín de Marc Anthony fue presenciada por una gran multitud, sin embargo, se está hablando en redes sobre el paso del cantante no solo por la presentación, sino porque inesperadamente el artista recibió un botellazo.

Puede ver: ¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco sobre 'Café,con Aroma de Mujer'?

En un video que circula en redes sociales se ve en el momento en el que Marc Anthony se fija en que uno de los asistentes está tomando aguardiente, "¿Es un aguardiente eso?", preguntó haciendo entender que estaba antojado de la bebida.

El intérprete de 'Flor pálida' y 'Valió la pena' indicó que lo que le hacía falta era un aguardiente y al parecer los paisas se lo tomaron muy apecho y del público salió volando una botella del licor que le impacta sobre el costado derecho de la cadera.

Lea también: Soda Stereo: El extraño origen de la icónica canción "De música Ligera"

Luego del golpe y mientras seguía cantando, hizo un gesto con la mano indicando que no le había gustado el acto, seguidamente se quitó las gafas oscuras y las lanzó lejos con una evidente molestia en la cara, segundos después en los que parece haberse calmado un poco expresó: "No tiren, me la compro" y siguió interpretando la canción.

Cabe destacar que después del mal momento el concierto se llevó acabo con normalidad.

Tras sus presentaciones en Colombia Marc Anthony se presentará en Chile, Perú y Argentina.