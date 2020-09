The Boys y el fenómeno que generó con los primeros capítulos de la temporada 2

El pasado cuatro de septiembre se estrenaron en Amazon Prime Video los primeros tres capítulos de la segunda temporada de 'The Boys' y, como era de esperarse, los seguidores de la producción no esperaron un segundo para reaccionar al lanzamiento por medio de las redes sociales. Aquí te mostramos algunas de esas reacciones.

En el primer capítulo de la segunda temporada de #TheBoys muestran (más o menos 😂) que pasaría si se enfrentaran Homelander vs Daredevil. pic.twitter.com/8YfdQhWj1j

¿Me volví a ver los tres primeros episodios de la segunda temporada de The Boys porque es la mejor perra serie del año? OBVIAMENTE. ¿Me quiero tatuar esta escena en la frente? OBVIAMENTE. pic.twitter.com/614RuEmyG2

Me estoy releyendo The boys con las ganas que me dejó los 3 capítulos de la segunda temporada y había olvidado a Salchicha de amor y espero que salga en algún momento.