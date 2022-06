Brad Pitt anuncia su retiro de Hollywood ¿A qué se va a dedicar ahora?

Brad Pitt parece haber cerrado un capítulo en su carrera como actor. Luego de una reciente entrevista concedida a GQ, Pitt anunció que, a sus 58 años, “su tiempo en Hollywood terminó”.

El actor mencionó, en un tono reflexivo, que estaría atravesando la última etapa de una carrera donde participó en filmes como Leyendas de pasión, El curioso caso de Benjamín Button o Sr. y Sra. Smith: "De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”, expresó.

No obstante, espera seguir vinculado como productor de películas, algo que venía haciendo con su compañía Plan B mientras actuaba. Sobre esta faceta, mencionó: “Soy una de esas criaturas que habla a través del arte. Simplemente quiero estar creando cosas. Si no estoy creando, me estoy muriendo”.

Durante la charla, mostró su lado más íntimo al hablar sobre los momentos en los que sufría depresión y soledad "Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia", manifestó.

A la vez, contó cómo ha hecho para dejar atrás esos sentimientos: "Pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento".

A pesar del anuncio, todavía quedan dos proyectos en los que participará Brad Pitt; primero en la película Bullet Train, la cual se estrenará el próximo 4 de agosto y luego en un thriller de Apple TV junto a George Clooney.