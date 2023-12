¿Cuáles son las películas más famosas de Brad Pitt?

William Bradley Pitt, nombre de pila del actor, ha participado en numerosas películas, algunas de las más famosas son:

Legends of the Fall (1994).

Seven (1995).

Fight Club (1999).

Snatch (2000).

Ocean's Eleven (2001).

Troya (2004).

Ocean's Twelve (2004).

Babel (2006).

Ocean's Thirteen (2007).

El extraño caso de Benjamin Button (2008).

Moneyball (2011).

Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Babylon (2022).

Otra de las facetas de Brad Pitt es su rol como productor cinematográfico, en el año 2001 fundó su compañía de producción denominada 'Plan B Entertainment'. Algunas de las películas más famosas de esta organización son: 'The Departed' (2006), 'The Tree of Life' (2011), '12 Years a Slave' (2013) y 'Moonlight' (2016).

¿Cuántos hijos tiene Brad Pitt?

La vida familiar del actor ha estado llena de escándalos, pues salieron a la luz varios rumores de infidelidad de parte del actor y también una aparente adicción al alcohol y las drogas.

El artista tuvo varias parejas a lo largo de su vida, sin embargo, dos de las que más llamaron la atención fueron sus colegas Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

El actor tuvo una relación de varios años con Aniston v posteriormente se casaron, sin embargo en el año 2005 su relación llegó a su fin y el divorcio se dio por una aparente infidelidad del actor.

Posteriormente, Pitt y Jolie iniciaron una relación y el fruto de su amor fueron sus seis hijos, tres biológicos: Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Knox Léon Jolie-Pitt y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Y tres adoptados: Maddox Chivan Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt y Pax Thien Jolie-Pitt.

La pareja terminó su relación en el año 2016.