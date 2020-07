Brie Larson (Capitana Marvel) se lanza como youtuber

Durante su debut en YouTube, Brie Larson aseguró que desea aprovechar este espacio "para hablar de cosas que son importantes y que me importan... No significa que no haya contenido tonto... Pero también habrá conversaciones profundas, retórica antirracista y contenido inclusivo", reseña The Hollywood Reporter.

Larson es actualmente una de las mejores actrices de Hollywood. Ha participado en decenas de películas como 'Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños' (2010), 'Don Jon' (2013), 'Kong: La Isla Calavera' (2017), 'El castillo de cristal' (2017). En 2019 ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel con la película en solitario sobre 'Carol Danvers / Capitana Marvel'. También participó en 'Avengers: Endgame' (2019).

Por otro lado, la actriz trató de iniciar una trayectoria como cantante y en 2005 lanzó su álbum debut 'Finally Out of P.E'. Sin embargo, su carrera dio muchos más frutos en la actuación.

Aún así, la actriz publica de vez en cuando en sus redes sociales videos deleitando a sus seguidores con su melodiosa voz.