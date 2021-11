Britney Spears habló después de que acabara el drama por la tutela de su padre

Britney Spears se pronunció oficialmente luego de que le fuera otorgada su libertad total el pasado viernes, tras la decisión de una jueza de Los Ángeles, que ordenaba el fin de la tutela legal que le impedía tomar decisiones sobre su propia vida desde el 2008.

Después de que el pasado viernes 12 de noviembre, ella y sus fans celebraran la tan anhelada libertad de Britney, se ha pronunciado por primera vez al respecto en un video que compartió en sus redes sociales.

En el mensaje Britney Spears agradeció a sus fans por la campaña #FreeBritney y atribuyó que, gracias a esto, salvaron su vida.

“Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o que no podía conducir mi propio coche. Honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la gente involucrada en mi tutela pudieron hacer lo que me hicieron…¡¡¡fue desmoralizante y degradante!!! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel. Sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia! Estoy acostumbrada a mantener la paz por la familia y mantener la boca cerrada pero no esta vez. NO SE ME HA OLVIDADO y espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y saber EXACTAMENTE LO QUE QUIERO DECIR”, escribió la cantante pop en el video que anticipa su entrevista con Oprha Winfrey.

Agregó, que no quiere sonar como una víctima, ya que pasó así su vida entera, desde niña; “soy una mujer muy fuerte”, dijo.

Britney Spears habría alertado sobre la terrible situación en la que se encontraba el pasado junio, en el verano. El padre de la cantante, James Spears, fue suspendido como el tutor legal del patrimonio de Britney y seguido a esto llegó la decisión final de quitarle el supervisor que había sido otorgado por el estado.