Britney Spears le contesta a quienes critican en redes sociales

La cantante estadounidense, Britney Spears, acudió a su cuenta de Instagram para responderle a sus críticos respecto de las publicaciones que hace en redes sociales, especialmente las que están relacionadas con los videos en los que sale bailando.

"Estoy tratando de aprender a usar la tecnología en esta generación impulsada por ella, pero para ser totalmente honesta no puedo soportarlo. Entonces, mis publicaciones no son perfectas, ¡lo hago por diversión! Si crees que debería lucir como si estuviera en la portada de una revista cuando bailo, lo siento, no está sucediendo".

Es de recordar que, que con sus videos bailando la cantante ha provocado diferentes reacciones en redes sociales, algunas de ellas negativas en torno a su look y sus movimientos.

Britney Spears ha estado vigente en la industria del entretenimiento desde la infancia. En 1993 participó en el 'Club de Mickey Mouse' al lado de Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling, quienes más tarde también se convertirían en todas unas estrellas de la música a excepción de Gosling, quien se dedicó a la actuación.

Más tarde, Spears se transformaría en todo un fenómeno juvenil a finales de los años 90' y principios de los 2000. Algunos de sus álbumes más exitosos son: 'Baby One More Time' (1999) y 'Oops!... I Did It Again' (2000).

En 2004 se casó con el bailarín, Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos: Sean Preston y Jayden James. Sin embargo, las cosas para la pareja no funcionaron y terminaron divorciándose en 2006.

Los años siguientes fueron muy difíciles para la cantante a causa de sus excesos. Pasó de protagonizar titulares por sus triunfos musicales a protagonizarlos por sus escándalos. Uno de los más recordados fue cuando se rapó la cabeza delante de varios paparazzis en una peluquería de Los Ángeles.

Empero, el tiempo lo cura todo y Britney Spears logró salir adelante y recuperar su carrera, aunque su impacto musical no ha sido igual a cuando empezó en la música.