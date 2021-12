Britney Spears reveló por qué no ha sacado música nueva los últimos años

Britney Spears logró vencer la tutela con la que su padre la manejaba, luego de 13 años de verse afectada por esta decisión tanto económica como personalmente.

A través de sus redes sociales, la cantante ha compartido con sus seguidores diversas vivencias de su día a día, entre tanto, dejó en claro que aún no se siente preparada para regresar a la industria musical.

En una publicación con varios mensajes, Britney Spears envío un largo mensaje a sus seguidores reflexionando sobre los años que pasó bajo la tutela de su padre e hizo mucho énfasis en su fe en Dios.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, indicó Spears en el post.

En las imágenes antes del mensaje, la cantante expresa que, en cada ocasión de su vida, cuando necesita algo recurre siempre a la oración. Aunque confiesa que en determinado momento perdió la fe, al ver que todas las personas a su alrededor la lastimaban, mientras se guardaba todo el dolor para ella misma.

“Durante 13 años pedí interpretar sobre el escenario nuevas canciones y hacer versiones actuales de las que ya tenía, pero cada vez que lo proponía recibía un ‘no’. Supongo que ahora habrá quien se pregunte por qué no lanzo ahora música nueva… aunque esto es solo un problema algo insustancial. La gente no tiene ni idea de lo que me han hecho personalmente, y después de todo lo que he pasado, le tengo miedo tanto a la gente como al negocio en sí”, agregó.

Britney Spears en el 2016 grabó su último disco ‘Glory’ y un año después fue su última presentación en Las Vegas.

Este 2021 quedará para siempre en la memoria de Britney, pues logró a sus 40 años por fin liberarse de las ataduras a las que estaba sometida por la tutela interpuesta por su padre.