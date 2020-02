Britney Spears reveló video del momento en que se fracturó el pie

Britney Spears compartió a través de sus redes sociales un video del momento exacto en que se fracturó su pie izquierdo. "No había bailado en seis meses, así que estaba a toda velocidad en este lugar. Y sí ….sé que estoy descalza, no te rías pero agarro mejor el piso de esa manera. Puedes oír cuando me rompí el pie. ¡Lo siento, es un poco ruidoso!", escribió.

De acuerdo con Sam Asghari, pareja de la cantante, la lesión se produjo en un hueso metatarsiano.

"Cuando rompes algo tiende a sanar más fuerte, especialmente cuando eres mi chica. A mi leona se le rompió un hueso metatarsiano haciendo lo que ama: Bailar. Le deseo una pronta recuperación para que pueda saltar, correr, bailar y despegar", expresó Asghari en sus redes sociales.

Britney Spear fue una de las estrellas pop más exitosas de principios de los años 2000. Sus trabajos discográficos como 'Baby One More Time' (1999), 'Oops!... I Did It Again' (2000) y 'Britney' (2001) y 'In the Zone' (2003) fueron una bomba en el mercado.

Sin embargo, la vida de 'La princesa del Pop' comenzó a salirse de control luego de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline en 2004, y de quien se separó dos años después. Con dos hijos, la cantante era vigilada día y noche por los paparazzi, la presión pública supuso un peso difícil de llevar, comenzó a beber y su carrera a decaer. Además de recibir múltiples críticas por su apariencia física, subió de peso y se rapó la cabeza.

Pero con los años ha sabido levantarse y mantenerse en la industria musical hasta el día de hoy.