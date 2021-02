"Hasta que su caso concluya, ella no puede tener o cuidar ningún animal. Mientras tanto, su Jack Russell Terrier fue tomado en custodia por Servicios Animales, donde fue examinado por un veterinario y Johnson voluntariamente firmó la custodia", le informó un vocero de la Policía del Condado de DeKalb al medio especializado en entretenimiento TooFab.

Para recuperar su libertad, la joven tuvo que pagar una fianza de 2.500 dólares, de acuerdo con The Atlanta Journal-Constitution.

Johnson ha seguido publicando contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 147.000 seguidores, y curiosamente aún no ha borrado la publicación en la que falsamente decía que su perro estaba muerto.

En Twitter, de otro lado, se conservan las denuncias sobre maltrato:

peaches needs to be arrested. @peta please boost this!! and comment down below anything that you know regarding where she got mad & where she is currently staying.she needs to be stop this is fucking animal abuse #lovelypeaches #peaches #boost pic.twitter.com/iMvD64tjky