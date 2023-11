Bruce Willis no reconoce a su exesposa Demi Moore: su enfermedad empeora

El recordado protagonista de la saga ‘Duro de matar’ no ha olvidado a sus hijas y las reconoce, así como a su actual pareja Emma Heming, destaca la misma fuente. No obstante, ya no estaría en la capacidad de mantener una conversación fluida con ellas.

Por su lado, Moore se habría alejado tan solo algunas semanas del actor, mientras realizó un viaje a Italia, pero al volver su expareja, con quien tuvo un matrimonio de 10 años, no la pudo reconocer.

Cabe destacar que a principios de este año la familia de Willis aseguró que” los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta".

"Aunque esto es doloroso, es un alivio para nosotros tener un diagnóstico claro", destacaron en su momento.