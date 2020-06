Bryce Dallas Howard y sus cuestionamientos porque le pregunten por ser madre y a sus compañeros no

Bryce Dallas Howard apartó su faceta de actriz en "Jurassic World" para debutar en la dirección de "Dads", una cinta de Apple TV en la que celebridades como Will Smith y Jimmy Fallon hablan sobre ser padres, una pregunta normalmente "reservada para las mujeres".



"Yo observé eso de primera mano, por ejemplo Chris Pratt es un padre muy dedicado y en unas entrevistas que tuvimos juntos me sorprendía que a mí se me preguntara por ser madre pero a mis compañeros no", explicó Dallas Howard en una videollamada con EFE.

Este es uno de los motivos por los que la actriz decidió ponerse detrás de las cámaras para que compañeros de profesión como Kenan Thompson, Neil Patrick Harris, Will Smith, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Hasan Minhaj hablaran sobre tener y cuidar hijos.



"Es un poco deprimente que sea una parte muy importante de su vida pero que no se conozca por su género. Es extraño", razonó.



Cuando "Dads", que se estrena este fin de semana en la plataforma Apple TV+, se presentó por primera vez en el Festival de Toronto algunos valoraron que era la primera vez que veían a algunas celebridades hablar públicamente sobre la paternidad.

MADRES QUE HABLAN SOBRE SER MADRES, PADRES QUE NO



"Muchos de los entrevistados me dijeron que nunca habían sido preguntados por sus familias e hijos tanto como yo les pregunté", recordó.



"Y eso no es por falta de pasión, son gente que adora hablar de sus familias", añadió.



Además de entrevistar a personas públicas, Dallas Howard incluyó a invitados anónimos en la cinta y también conversó con su abuelo, su padre -el cineasta Ron Howard- y su hermano.



A través de testimonios, videos caseros y recuerdos, "Dads" cuenta la experiencia de ser padre a lo largo de varias generaciones; un trabajo que, por el momento, su directora no repetirá con las madres.



"Lo he pensado mucho, pero lo que me interesaba era demostrar que son padres que trabajan fuera y en casa, algunos piensan que solo se dedican a la casa por lo comprometidos que son -opinó-. Porque no vemos ese prototipo en televisión, en el cine... Y en cambio sí que vemos a las madres conciliando familia y trabajo".



UNA OBSERVACIÓN RECURRENTE



La observación de Bryce Dallas Howard sobre el interés que despierta la maternidad de las famosas frente a sus compañeros masculinos es algo que anteriormente han señalado artistas como Taylor Swift.



"A las personas les tomará un poco de tiempo ponerse al día con eso, y lo entiendo, pero es bueno que se nos permita decir: 'Oye, que lo sepas, somos más que incubadoras'. No tienes que preguntarle eso a alguien solo porque tiene veintitantos años y es una mujer", respondió Swift en una entrevista cuando se le preguntó por sus planes de "asentarse y formar una familia".



Algo, que contrarresta "Dads", dirigido por la actriz protagonista de éxitos como "The Help" y "Jurassic World" que hace unos días volvió a señalar la importancia de conocer otras historias durante la ola de protestas contra el racismo que recorre EE.UU.



NO REPETIRÍA EN "THE HELP"



En 2011, Dallas Howard protagonizó "The Help" para dar vida a una mujer racista que se relaciona con dos criadas negras durante 1963, cuando aún existían leyes de segregación racial en EE.UU.



"¡Escuché que 'The Help' es la película más vista en Netflix en este momento! Estoy muy agradecida por las exquisitas amistades que surgieron de esa película. Dicho esto, 'The Help' es una historia ficticia contada a través de la perspectiva de un personaje blanco y creada principalmente por narradores blancos. Todos podemos ir algo más lejos", escribió en su perfil de Instagram.



La actriz acompañó estas palabras con una lista de películas, muchas basadas en historias reales, sobre el racismo y la historia de Estados Unidos.



"No la rodaría ahora -en referencia a "The Help"-. Pero lo que diría es, lo que he visto es que la gente tiene el coraje de decir: 'con el debido respeto, me encanta este proyecto, pero no creo que debas ser su director'". puntualizó posteriormente.