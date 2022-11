Bulto e’ Sal, la abrupta transformación del amigo de El man es Germán ¿Qué le pasó?

El porqué de Bulto e’ Sal

El propio Javier Peraza dijo que el papel de Bulto e’ Sal surgió porque básicamente lo callan, se cae, solo dice Oé y es muy torpe. Ahora bien, no es cualquier torpe, es “un torpe con gracia”.

“Me siento bendecido y afortunado de haber estado al lado del combo de El Man es Germán (…) estuve agradecido con la manada porque me acogieron y si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera sido de mi”, dijo hace cierto tiempo Javier.

Y Javier también tiene un mensaje a propósito de El Man es Germán y Bulto e’ Sal: “La amistad es que seas aceptado como eres sin importar si eres chiquito, grande”.