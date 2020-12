¡Buzz Lightyear tendrá una película en solitario! Y, en medio del Disney Investor Day 2020 se anunció que el actor Chris Evans será quien le preste su voz al famoso personaje de 'Toy Story'.

Además, también se reveló que la película se estrenará el 17 de junio de 2022 bajo el título de 'Lightyear'. Seguramente esta nueva apuesta de Disney y Pixar será un bombazo en la taquilla.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by Chris Evans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear.🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/DBqk3cTXbt