Cabas se sinceró sobre su relación con Johana Bahamón y su estado de salud

Andrés Mauricio Cabas Rosales - conocido en la industria musical simplemente como 'Cabas' - siempre ha sido muy reservado al momento de hablar de su vida privada. Sin embargo, en una reciente entrevista con el Canal RCN, el intérprete de 'Tu boca' se sinceró sobre su relación con Johana Bahamón y su estado de salud, que al parecer, venía deteriorándose.

"Estaba muy mal de salud y muy desconectado de todo mi proceso creativo. Tuve que hacer un viaje largo para poder limpiar mi cuerpo. Me sentía muy mal, los médicos ya me habían dicho que muchos de mis órganos estaban en mal estado... Llevaba mucho tiempo viviendo cosas que no estaban correctas", expresó el cantante de 43 años de edad.

Agregó que se "se puede llegar a momentos de iluminación y éxtasis sin la necesidad de cosas externas pesaroso".

Sobre su relación con su expareja Johana Bahamón y madre de su hijo Simón dijo que se tienen un gran cariño y mantienen una buena amistad. "Es una gran madre y siempre hemos sido muy amigos. La gente se sorprende del cariño que nos tenemos, pero me parece muy triste que no entiendan que el amor después del amor es muy valido".

Comentó que no todo es perfecto y aveces tienen "discusiones y cosas en las que diferimos" pero simplemente "acordamos no estar de acuerdo" y la buena relación se mantiene.

Es de recordar que, la pareja sostuvo una relación entre 2004 y 2009 que dio como producto el nacimiento de Simón, quien actualmente tiene doce años de edad.

Por último, el cantante espera lanzar un libro en 2021 entre "autobiográfico y poético... para contar la verdad sobre muchas cosas que pasaron" y un nuevo disco titulado 'Amor y traición' que llegaría a finales de año.

Cabas ha lanzado hasta el momento cinco trabajos discográficos: 'Cabas' (2001), 'Contacto' (2003), 'Puro Cabas' (2005), 'Amores difíciles' (2008) y 'Si te dijera' (2011). Algunas de sus canciones más populares son 'Mi bombón', 'Tu boca' , 'La caderona', 'La cadena de oro', 'Increíble', 'Bonita', entre otras.

Ha tenido nominaciones e los Grammy Latinos como 'Mejor artista revelación' en el 2002, Premios Lo nuestro y Los Premios MTV Latinoamérica.