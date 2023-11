Caifanes vuelve a Colombia con una gira sorprendente. La banda mexicana de rock alternativo quiere compartir con sus seguidores en el país los 30 años de El Nervio del Volcán, un disco que cambió la historia de la música latinoamericana.

Por eso, Caifanes tiene en su lista a Cali, Bogotá y Medellín para los próximos 1, 3 y 4 de mayo de 2024, esto luego de sus shows agotados en 2019 y 2022, y una presentación delirantemente apasionante en el Festival Cordillera 2022.

Y es que la banda mexicana liderada por el mítico Saúl Hernández vuelve a su segundo hogar, Colombia, en una gira con tres fechas.

"Los conciertos son momentos de vida, rituales y ceremonias y Caifanes los va a defender hasta el día que estemos muertos, es nuestro elemento para compartir la realidad de nuestras vidas", afirmó Saúl Hernández en 2020 para Radiónica.

Por eso, se espera que la ceremonia que prepara esta cofradía mexicana de chamanes roqueros sea la celebración de las tres décadas de un disco fundamental para la idiosincrasia latinoamericana: El Nervio del Volcán.

Igualmente, los shows de Caifanes en Cali, Bogotá y Medellín también serán, como siempre, rituales musicales para el alma, himnos sagrados como 'Nubes', 'Viento', 'No dejes que', 'La célula que explota', entre otros.

Caifanes en Bogotá, Cali y Medellín: precios de las boletas

Caifanes llegará los días 1, 3 y 4 de mayo de 2024 con tres únicos conciertos en el país: en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali, en el Movistar Arena de Bogotá y en La Macarena de Medellín.

Por eso, desde este miércoles 1 de noviembre se iniciará con la preventa para clientes de los Bancos Aval y dale!, donde podrá comprar entradas desde las 9:00 am hasta el 3 de noviembre a las 8:59 am, o en la venta general a partir del 3 de noviembre a las 9:00 am con todos los métodos de pago en TuBoleta (Bogotá), Taquilla Live (Medellín) y Taqui (Cali).

Los precios de boletería están desde los $199.000 + 35.000 de servicio y van hasta los $499.000 + $89.100.