Calamaro se defiende de las críticas a su presentación en Bogotá

El fin de semana Bogotá estuvo llena de música con el festival Cordillera. Por eso, miles de personas se reunieron en el parque Simón Bolívar para corear las canciones de agrupaciones e intérpretes insignes de géneros musicales como cumbia, rock, rap, trap, reggae, entre otros.

“El Festival Cordillera es una realidad continental. Es el encuentro de sonidos, donde podemos cantar los himnos que han definido generaciones en el mismísimo corazón de Bogotá”, mencionaron los organizadores en redes sociales.

Y es que ni la lluvia espantó a los amantes de la buena música, que tuvieron que afrontar los cambios repentinos del clima para ver a sus cantantes favoritos, entre los que más se esperaba el domingo 24 de septiembre, Andrés Calamaro, quien no logro llenar las expectativas de todos los asistentes.

El músico y compositor argentino llegó al show el domingo, pero los amantes del rock en español sintieron que no fue suficiente, por lo que en redes sociales enviaron muchas críticas al artista, pues “se quedó corto”.

Entre las críticas que se conocieron fue la duración de la presentación, que fue menor de lo esperado, pues se estimaba que cantaría por cerca de una hora y media, pero, terminó siendo de tan solo una hora y cinco minutos.

Otros recalcaron el cansancio que se mostraba en la voz del artista, que se enfocó únicamente en la interpretación de sus canciones y no hubo mayor contacto.

Andrés Calamaro responde a las críticas sobre su presentación en el Festival Cordillera

El cantante argentino decidió salir en redes sociales a ‘dar la cara’ a sus seguidores que quedaron desilusionados por su presentación el domingo en Bogotá.

“Mis disculpas. Anoche, no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren. Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y a la impecable organización”, mencionó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, su manager, aseguró a un medio nacional que la razón de su desempeño en la tarima “fue la altura, que resultó afectando al artista, por lo cual le impidió seguir su presentación y acabarla antes de los programados”.

También menciono en un video que lamenta haber preocupado a sus amigos y compañeros. "Veníamos de 3 meses en el llano, en la meseta, en España. Son 7 horas de diferencia. Me afectó la altura, ya me había pasado en el Alto Perú, lo mismo en Cochabamba. En Bogotá nunca lo había sentido, pero bueno. Me costaba bastante retirar, supongo que me ha afectado la altitud. No me gusta dar excusas, pero nada. No son problemas de salud, ni mucho menos logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario, así que gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal de vergüenza torera. Un abrazo.", recalcó.