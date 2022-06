Cameron Diaz y Jamie Foxx protagonizarán comedia de Netflix

Después de 4 años de anunciar su retiro, Cameron Diaz volverá a ponerse al frente de las cámaras para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx que formará parte del catálogo de Netflix.

El propio Foxx confirmó el fichaje este martes al publicar una llamada con Diaz en la que también participó el deportista Tom Brady para dar consejos sobre cómo regresar al oficio, ya que él mismo volvió a jugar en la liga profesional de fútbol americano un mes después de anunciar su retiro.

"Estoy nerviosa pero no sé como hacer esto. ¿Sabes?", se escucha decir a Diaz en la llamada.

Por su parte, la plataforma de "streaming" se limitó a publicar un tuit que afirma que la actriz está "des-retirándose oficialmente".

Te podría interesar: Memes por la llegada del mes de julio ya inundan las redes sociales

A pesar del revuelo montado, Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama de la película, sobre la que solo se conoce que se llamará "Back in Action" (Vuelta a la acción), en un claro guiño al regreso de la actriz a las pantallas.

El rodaje comenzará a finales de este año y contará con Seth Gordon ("Horrible Bosses") en la dirección y Brendan O'Brien ("Neighbors") a cargo del guion.

Diaz y Foxx ya trabajaron juntos en "Any Given Sunday" (1999) y "Annie" (2014), que supuso su último papel en un largometraje.

También lea: Paola Jara, entre el éxito de la música popular y el bullying de las redes sociales

La actriz de 49 años, anunció su retiro en 2018, después de participar en infinidad de películas taquilleras como "My Best Friend’s Wedding", "There’s Something About Mary", "Charlie’s Angels" y "Shrek".

Su papel en "The Mask" (1994), la icónica comedia protagonizada por Jim Carrey, catapultó a Diaz a la primera línea de Hollywood y la convirtió en una de las estrellas más rentables de la gran pantalla.