Camila Misas, la colombiana al frente de los contenidos de Prime Video y Amazon

Camila Misas es egresada de la facultad de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria de la televisión en Latinoamérica y actualmente es la Directora de Contenido Original para Argentina, Chile y Colombia de Prime Video y Amazon Studios.

“Cuando terminé mi carrera, siempre pensé que iba a escribir, o a hacer crítica, luego me fui a hacer un máster en Medios y Comunicación en Goldsmiths College de la Universidad de Londres y cuando regresé a Colombia conocí a Juana Uribe, ella me invita a participar como investigadora para la telenovela La Baby Sister y luego estuve en la mesa de escritores, fue Juana quien me llevó a Teleset” dijo Camila al podcast Gente RCN.

Posterior a esta experiencia, Camila trabajó como guionista en novelas como “El Inutil” y se convirtió en directora de contenidos de varios reality shows como “Expedición Robinson” y varias ediciones de “La isla de los Famosos”, luego viajó a Argentina a realizar un máster en Cine Documental de la Universidad del Cine de Buenos Aires.

Al regresar al país se convirtió en directora creativa de “Si Hay Ideas”, empresa hermana de la productora Teleset, que fuera adquirida por Sony Pictures Entertainment, y en donde se convirtió en Directora de Contenidos y Adquisiciones.

En 2013, Camila fue contratada por Sony en Miami para manejar el contenido de producciones para Colombia y Audiencia Latina en Estados Unidos, donde estuvo a cargo de múltiples proyectos incluyendo “Lady la Vendedora de Rosas”, “El Comandante”, entre otros.

“En el rol como directores de contenido estamos encargados de elegir y diseñar los proyectos, elegimos la duración, buscamos escritores, luego viene el desarrollo de los guiones, artes, vestuario, dirección de fotografía, casting, digamos que como desarrolladores de contenido estamos involucrados desde la semilla hasta que prácticamente sale al aire, estamos a cargo de toda la parte creativa” contó la ejecutiva colombiana a RCN Radio.

Camila se unió a Televisa en México como Directora General de Contenidos en 2018, y en enero de 2020, es llamada por Amazon Studios México para ser Ejecutiva de Desarrollo de Originales Locales, en donde lideró proyectos como la exitosa serie “Noticia de un Secuestro” y a finales de 2022, fue nombrada Directora de Contenido Original para Argentina, Chile y Colombia.

“Una serie para que sea exitosa debe tener buenos personajes, debe transmitir pasión, uno se conecta con las emociones básicas, yo sueño con que podamos seguir haciendo contenidos diferentes y arriesgados, poder llevar a la pantalla historias que resuenen, que entretengan y que hagan pensar”, expresó Camila Misas al podcast Gente RCN.

Escuche a continuación la charla de Camila Misas en el podcast Gente RCN.