Camilo aseguró que está más obsesionado con Evaluna Montaner de lo que parece

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas juveniles más famosas, no solo por los años que llevan juntos, sino por las innumerables muestras de amor que se tienen. Además, el pasado mes de febrero celebraron su tan soñada boda.

Sin embargo, esta pareja también ha sido fuertemente criticada por parte de los internautas, quienes han creado divertidos memes por su “relación perfecta”.

Camilo no pasó por alto las imágenes y decidió hablar del tema en una reciente En Vivo en su cuenta oficial de Instagram.

“La gente se ríe y hace memes de mi relación, pero me causa gracia. Incluso se equivocan... porque yo estoy mucho más obsesionado de lo que ellos creen. ¡Se quedan cortos!”, expresó en medio de risas.

Además, confesó que todos son verdad y que se muere de la risa al verlos. Sin embargo, aclaró que se siente muy orgulloso del amor que se tiene con su esposa.

“Evaluna es el centro de mi vida y tengo la certeza de que yo también soy el centro de la suya. Entonces... esa certeza da una seguridad tan bacana”, añadió.

Rápidamente, varios usuarios apoyaron la respuesta del paisa.

“Bueno, no digo nada porque así es mi esposo conmigo y yo con él. Y que viva el amor”, “Su madurez y su cursilería es una cosa rara, pero bonita”, “Son unos divinos, cuando hay amor uno no necesita buscar nada más en alguien más”, “Es muy bonito, mientras no se vuelva obsesivo y cree dependencia a ella todo está bien”, “Muy bello ese amor”, “Qué miedo, pero a la vez que lindo”, fueron algunos de mensajes que recibió.