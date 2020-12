Camilo asistió a un programa de tv vistiendo prendas de su suegra

Camilo Echeverry, conocido en la industria musical como Camilo, se ha convertido en uno de los talentos juveniles colombianos que más fuerza ha tomado entre el público internacional, debido a su voz y el particular estilo que maneja en su imagen artística. El cantante ha impuesto una moda y un sello personal que marcaron una huella en la era actual de la escena.

Recientemente, el joven llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales luego de que en un programa español, al que fue invitado, revelara un detalle bastante particular del atuendo que eligió para asistir al set.

Echeverry estuvo dialogando en ‘La Resistencia’, un formato presentado por David Broncano, donde tocó temas relacionados con su música y su outfit, el cual despertó varios comentarios por lo holgado y relajado que era.

Tras saludar a los presentes en el set, el artista se ubicó en un gran sofá que estaba junto al escritorio del conductor y se arregló algunos collares que colgaban en su cuello. Este detalle cautivó a Broncano, que no dudó en preguntarle por la gran cantidad de accesorios que lució.

Ante la interrogante, Camilo indicó que estos collares los había sacado del clóset de su suegra, la mamá de Evaluna, al igual que el pantalón que tenía puesto. El colombiano se mostró tranquilo y cómodo con esta elección de prendas para el programa.

“¿Se lo has robado a tu suegra?”, preguntó el presentador poniendo en duda esta afirmación, a lo que Camilo respondió: “Te lo prometo. Se lo pone ella y yo se lo quito. Cada vez que voy a algún lugar, la llamo y le digo: ‘¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué me compro?’”.

El intérprete de ‘No te vayas’ puntualizó en que su suegra fue quien lo ayudó a vestir para la entrevista, además de asesorarlo insinuando que se veía mejor luciendo estas prendas de su armario.

“Es como de malabarista antiguo”, comentó el conductor del programa, mientras le halagaba el hecho de usar prendas sueltas y no ceñidas como otras personas.