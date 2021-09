Camilo carga accesorio en honor a su amor por Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han sido una pareja que ha despertado todo tipo de reacciones en sus redes sociales por su relación. Aunque después de su matrimonio se han mostrado más distantes por sus compromisos laborales y el auge de la carrera del colombiano, constantemente ratifican su amor con algunos detalles que no dejan de sorprender a sus seguidores.

Esta vez, fue Camilo quien apareció en su cuenta de Instagram con un accesorio con el que complementó su atuendo, mientras está visitando otros países para ofrecer conciertos. De paso, el cantante se refirió a una anécdota que tuvo que ver con uno de sus eventos.

"Hoy me encontré a una chica de La Tribu fuera del hotel... y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días Tutu... y ufff... me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas!! Gracias por tanto", escribió.

Pese a la descripción con la que acompañó las fotos, Echeverry llamó la atención por el collar que tenía, en el que llevaba una fotografía de su esposa Evaluna, cuando era niña.