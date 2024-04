Camilo Ciher lanza su nuevo sencillo 'Tu Mirada' fusionando Latin Pop y Kpop

Camilo Ciher presenta su nuevo sencillo "Tu Mirada", una canción inspirada en el amor y la determinación. Esta fusión de Latin Pop y Kpop marca el inicio de su primer álbum, con un videoclip filmado en Orlando, Florida, y Colombia, bajo la dirección de Tsetsenbileg Dalai.

Ciher, reconocido por su versatilidad en coreano, inglés y español, fusiona sus raíces colombianas con el K-pop. Además, colabora con Izzy Guerra y Alexander Herrera en su nuevo proyecto, reflejando su amor por la música y su enfoque en mensajes positivos para la juventud.

Actualmente, Ciher se prepara para una gira de medios por Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México del 22 al 26 de abril. Además, trabaja en colaboraciones con estrellas internacionales del hip-hop y pop.

El K-pop, un fenómeno global, ha conquistado el mundo con su música pegajosa, coreografías y estilo. Ciher, nacido en Cali y radicado en Estados Unidos desde hace 12 años, ha sido reconocido por su talento musical y visual, y está produciendo su primer EP en español con Heart Roll Entertainment.

Desde sus inicios publicando covers en YouTube hasta su éxito en los premios Nuestra Tierra y Monitor, Ciher continúa su ascenso en la industria musical, combinando su pasión por el K-pop con su identidad latina.

Letra de "Tu Mirada"

Es algo magico

Lo que me encantas

Tu y Yo

Ni el dinero nos cambia

No creas que soy infiel

Porque me matas

No soy

A lo que estas acostumbrada

Me tienes a tus pies

Desde el momento en que te vi

Esto no es otro acto

Pa' hacerte sufrir

No, no, no, no

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata

Oh

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata

No, no, no

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata

Tu por mi

Yo por ti

Deja de ser asi

Yo se que somos perfectos

Ya no quiero ni almuerzo

Aunque cierre mis ojos

Te veo hasta en mis sueños.

No tengo explicación

Sera una maldición

Sera un hechizo que me han hecho

O es un error?

Que tengo que hacer?

Que tengo que hacer?

Pa' poderte ver

Todas las mañanas

Cuando sale el so-o-ol.

Es algo magico

Lo que me encantas

Tu y Yo

Ni el dinero nos cambia

No creas que soy infiel

Porque me matas

No soy

A lo que estas acostumbrada

Me tienes a tus pies

Desde el momento en que te vi

Esto no es otro acto

Pa' hacerte sufrir

No, no, no, no

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata

Oh

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata

No, no, no

Te ves muy bien

Y tu mirada me mata