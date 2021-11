Camilo comparte infidencias de su vida en YouTube Originals

Por medio de YouTube Originals, el cantante colombiano Camilo Echeverry compartirá con ‘La Tribu’, su grupo de seguidores, el especial “A Day In The Live: Camilo”, un video en vivo en el que podrán seguir de cerca cómo es su día a día, además de acompañarlo en su preparación para la presentación en los Latin Grammy 2021, evento en el que se encuentra diez veces nominado.

El ganador del Latin Grammy 2020 estará por más de 3 horas en la transmisión, donde también incluirá una presentación especial para sus fans interpretando algunos de sus más grandes éxitos y su reciente lanzamiento “Índigo”, canción que, junto a su esposa Evaluna crearon para el hijo que viene en camino.

El tema se convirtió en tendencia #1 a nivel global generando más de 52 millones de reproducciones en YouTube, sin haber completado un mes desde su lanzamiento el 13 de octubre.

Este 15 de noviembre a las 6:00 pm, hora Colombia, podrá ser parte de este gran estreno en la plataforma de YouTube. La periodista Leila Cobo, de la revista Billboard, hablará con Camilo sobre su éxito internacional.

El colombiano con reconocimiento a nivel mundial y en su primera gira ‘Mis manos Tour’ ha logrado ‘Sould Out’ en diferentes países como Argentina, México, Europa, Estados Unidos, entre otros.

El paisa, comenzó su carrera artística a muy temprana edad, y además de sus propios éxitos escribió grandes temas para artistas como Bomba Estéreo, ‪Natti Natasha, Becky G, Sebastián Yatra, Mau y Ricky y Bad Bunny, entre otros.

“A Day In The Live: Camilo” es un especial producido por Fly On The Wall Entertainment, firma que ha producido otras transmisiones en vivo como Will Smith: The Jump, Taylor Swift - Lovers Lounge, Bear Witness Take Action y la innovadora corriente de vida de 96 horas - Katy Perry: Witness World Wide, indica el comunicado oficial del evento en You Tube Originals.

Camilo se presentará en Bogotá el próximo 9 y 10 de diciembre en el movistar Arena, junto a su esposa Evaluna.