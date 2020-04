Camilo Echeverry se ha consolidado como uno de los cantantes más importantes del país. Hoy en día sigue siendo recordado por los colombianos por ser el ganador del ‘Factor Xs’ en 2007. Asimismo, el artista se ha destaco en las redes sociales por las numerosas muestras de amor que tiene hacia su esposa, Evaluna Montaner.

Ahora, Camilo es tendencia en las redes sociales por el lanzamiento de su primer álbum como solista llamado ‘Por primera vez’. Este fue dedicado a su esposa, su familia y a La Tribu.

Lee también: ¡Muy tragada! ‘Los Besos’, la canción de Greeicy Rendón para Mike Bahía

“Este álbum nació en casa, en familia, Hecho A Mano. Y aunque me digan artista me considero artesano. Si no fuera por La Tribu, Y si no fuera por Dios, no existe chance ninguno de que yo esté donde estoy. Porque crecer como artista y crecer como ser humano son dos cosas diferentes y funcionan al revés: por eso, para ser grande, se tiene que ser pequeño y sentir que se hace todo, siempre Por primera vez”, señaló.