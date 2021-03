Camilo no para, ahora se presentará en el show de Jimmy Fallon

Camilo Echeverry la sigue sacando del estadio con sus proyectos musicales y los logros que suma a su carrera profesional. Cada paso que da en la industria lo catapulta a un escenario internacional más amplio y lo da a conocer a públicos distintos.

El cantante colombiano celebró su cumpleaños el pasado 16 de marzo y, en medio del festejo, aprovechó sus redes sociales para anunciarle a todos sus fieles seguidores de redes sociales que se presentará en el famoso y exitoso programa ‘The Tonight Show’, de la cadena CBS.

El joven intérprete de ‘No te vayas’ no ocultó su emoción a través de una publicación, donde contó que recibió la invitación al divertido programa de entretenimiento de la mano del reconocido presentador Jimmy Fallon. Echeverry le agradeció al conductor por la oportunidad y el espacio para dar a conocer aún más sus temas.

“Agradecido de poder celebrar este miércoles cantando en ‘fallontonight’. Thank you Jimmy Fallon for the invitation. LA TRIBU”, escribió Camilo en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, el detalle relevante e importante de este acontecimiento es que el creador de ‘Ropa cara’ rompió una marca entre sus colegas de la música colombiana, ya que con tan solo dos años de reconocimiento logró ser invitado en este proyecto televisivo que ha contado con la presencia de las estrellas más grandes del espectáculo.

Esto se destaca, ya que celebridades como J Balvin y Maluma se demoraron más en conseguir esta invitación. El ‘pretty boy’ llegó al formato después de diez años de trabajo y 7 proyectos lanzados oficialmente.

Por el lado de J Balvin las cosas no cambiaron mucho, pues saltó a la fama en 2009 y fue hasta mayo de 2018 que asistió a este título televisivo en compañía de Nicky Jam.

Es importante recordar que Camilo se dio a conocer con gran alcance luego de estrenar ‘No te vayas’, en 2019.