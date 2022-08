Camilo pidió disculpas por gritarle a una señora

Camilo pide disculpas a señora por ser grosero

"Tengo que contarles algo que me paso, que fue muy chistoso pero muy horrible" inició contando el interprete de "Pegao".

Posteriormente, Camilo relató que los vidrios de las ventanas de su carro están dañados, por lo que cada vez que necesita bajar alguno le toca abrir la puerta y él quería hacerle una broma a sus amigos, entonces abrió la puerta se asomó y les gritó "Qué mira", como si estuviera bravo, tiró la puerta de su carro y arrancó.

"Cuando empiezo a acelerar me doy cuenta que al mismo tiempo hay una señora pasando con un perro", continúo contando Echeverry.

El paisa asegura que la señora debió llegar a su casa a decirle a sus hijos " no saben lo que me pasó, estoy paseando al perro y Camilo se baja de su carro y me grita que mira", añadió el papá de Índigo.

"Señora si usted esta viendo esta historia escríbame un mensaje, déjeme explicar lo que paso, eso que yo hice no me representa, ese no soy yo, perdón ", concluyó Camilo Echeverry.