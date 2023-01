Camilo y Evaluna dicen que Índigo es un bebé no binario y solo cuando crezca elegirá su género

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres el pasado 2022, el embarazo y nacimiento de Índigo se convirtió en todo un acontecimiento en el mundo de la farándula internacional.

Los cantantes llenaron de expectativa a sus seguidores, no solo por no querer enterarse del género de su hijo hasta el momento del nacimiento, sino porque aun así ya le tenían nombre a su bebé y este fue bastante particular, ya que Índigo, es una palabra unisex, que además, significa nueva era.

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros... una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad", expresaron antes del nacimiento de su hija.