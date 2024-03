La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, entre otras cosas, por la polémica que se generó debido a la relación que conformaron la actriz colombiana Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Mefli, mientras ella se encontraba casada con el también actor Alejandro Estrada.

Cabe recordar que, con el paso de las semanas, la pareja encontró afinidad y decidieron estar juntos en el reality, dejándose captar por las cámaras besándose y abrazándose. Esta situación provocó que Alejandro Estrada ingresara a La Casa de los Famosos y frente a todos le pidiera el divorcio a Nataly y le devolviera el anillo de compromiso.

Otro de los episodios que atravesó este romance sucedió la noche del miércoles, cuando Anasiris Vásquez, mamá de Melfi, ingresó a la casa y le dejó saber a su hijo que no estaba de acuerdo con su relación con Nataly. Esta situación provocó que el cantante panameño decidiera hablar con la actriz y le diera a entender que tenían que terminar.

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera 'Miguel quiero que esto o lo otro' (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento. Seguimos siendo parceros. Te lo repito para que lo sepas, el cariño sigue siendo igual. Eres una persona super importante dentro de la casa”, le dijo Melfi a Nataly.

Melfi y Nataly, amenazados en La Casa de los Famosos

Tras la aparente ruptura entre Melfi y Nataly, se sumó otro motivo por el cual la pareja podría separar sus caminos. Durante el último miércoles de nominación, Julián Trujillo, en su calidad de líder, tenía la posibilidad de nominar a unos compañeros, y su decisión sorprendió a los televidentes: los elegidos fueron Melfi y Nataly.