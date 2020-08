¿Campanas de boda? Nodal confesó que quiere casarse con Belinda

La relación que iniciaron los artistas Christian Nodal y Belinda no para de estar en boca de los medios de farándula, ahora debido a que el cantante mexicano expresó que “quiere que Belinda sea su esposa”.

Nodal, de 21 años y seis años menor que Belinda, no para de demostrar su amor en redes sociales a su novia con quien llevan dos meses de relación, que aunque es poco tiempo de conocerse, para el artista parece que no lo es pues no es la primera vez que sugiere que sueña con casarse con la también actriz.

A través de sus redes sociales activó la opción en Instagram de pregunta y respuesta para que sus seguidores lo cuestionaran sobre cualquier cosa de su vida. Evidentemente Belinda y su relación no podían estar ausentes.

Vea también: Las razones por las que 'El Chavo del 8' salió del aire, según Florinda Meza

Uno de sus seguidores le preguntó ¿Te gustaría que Belinda sea tu esposa?, a lo que él respondió con un rotundo Sí, que complementó al responder afirmativo a la pregunta ¿Belinda es el amor de tu vida?.

Ya anteriormente la pareja de cantantes había sido cuestionada en el programa ‘Venga la alegría’ sobre si les gustaría convertirse en marido y mujer, mientras Belinda lo pensaba Nodal dijo sí sin titubear, y Belinda sonrió y le preguntó si lo decía en serio “o te pego” y él le dijo “sí mi amor”.

Lea también: Paola Jara, ¿de la música popular a la guaracha?

En la ronda de preguntas que respondió en Instagram, Nodal también mostró sus deseos de ser padre y al parecer de una gran familia, pues dijo que sí quería tener hijos y fue más allá y dio a conocer sus nombres: Gaia, Noah, Bela, Christian y aseveró que le falta uno más que aún no ha definido.

Y Belinda no solo fue nombrada en las preguntas sino que ella también participó y le preguntó a su novio a través de Instagram ¿quién es el amor de tu vida? Y él la delató al responder “la ratoncita que me está preguntando”.