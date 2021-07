En el caso de la actriz de 37 años, sus últimos resultados no fueron tan positivos, ya que presenta metástasis.

"La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía. Lo positivo es que me he ido recuperando mucho del síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer", comentó la actriz.

Cabe recordar que el pasado 7 de julio Natalia se sometió a una segunda cirugía que hace parte de su tratamiento. Sin embargo, le restaba una tercera intervención quirúrgica, que dependía de los resultados de esta nueva patología.

La reconocida y querida actriz, no entregó más detalles del futuro de su tratamiento para superar esta enfermedad.