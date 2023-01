Canción de Shakira con Bizarrap se trató de "catarsis y desahogo", según la artista

Shakira lanzó ‘Music Session #53’ con BZRP el pasado 11 de enero. En menos de una hora empezó a ser un éxito total, tanto así que varias celebridades se pronunciaron al respecto.



Asimismo, logró tener más de 14 millones de reproducciones en Spotify en menos de 24 horas. Adicionalmente, ya supera los 100 millones de visualizaciones en YouTube. Por lo cual, se considera que ha sido una de las canciones que más ha tenido éxito en la historia.

La letra de la canción ha causado todo tipo de comentarios por las referencias de Gerard Piqué, Clara Chía y su exsuegra, Montserrat Bernabeu. Comparó un Ferrari con un Twingo y un reloj Casio con un Rolex. Esto hizo que varios “criticaran” de alguna manera lo que estaba diciendo la intérprete de 'Te felicito'.

Lea también: Shakira y Karol G estarían preparando canción juntas ¿Desamor y tusa a la vista?

Luego de este revuelo, Shakira decidió pronunciarse y aclaró que realmente esta canción sí era para su expareja Piqué. En una publicación de Instagram ella quiso expresar todo su agradecimiento a todas las mujeres que defienden lo que sienten.

En estas mismas palabras afirmó que esta producción "lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes.".

A lo que varios aplaudieron la manera en la que confirmó cada una de las sospechas de que la canción era sobre su vida. Sin embargo, hubo otros usuarios que no estuvieron de acuerdo por lo que no estaba pensando en su hijos.

Lea también: Papá de Clara Chía no aguantó más y salió a defender a su hija tras canción de Shakira

"Hablar así de tu ex marido es pensar en tus hijos? La rabia te consume. Piqué no lo ha hecho bien pero tú ahora tampoco. Piensas en desahogarte pero no en las consecuencias de hablar mal al padre de tus hijos". Fueron alguna de las críticas que recibió.