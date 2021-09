‘Can’t Get You Out Of My Head’ de Kylie Minogue cumple 20 años y sigue vigente

Kylie Minogue se convirtió en una de las grandes representantes del pop en los años 2000, gracias a sus trabajos musicales, su sensualidad y la versatilidad de su voz. La artista australiana logró marcar una huella en la industria con los lanzamientos que hizo y los sonidos con los que conquistó al público.

La celebridad, de 53 años, ganó reconocimiento entre los amantes del pop luego de que presentara su álbum ‘Fever’, el cual salió a la luz en 2001. Seguido de este estreno, la australiana impactó y contagió a los curiosos con su exitoso sencillo ‘Can’t Get Out Of My Head’.

Esta canción fue uno de los grandes proyectos de la cantante, ya que le dio reconocimiento y fama entre sus seguidores. El sencillo cumple 20 años desde que fue estrenada el 8 de septiembre de 2001, enamorando a miles de fans del pop.

Este tema fue escrito y producido por Cathy Dennis y Rob Davis, jugando con sonidos dance-pop, un tempo rápido y algunos matices de elementos de un-disco y house lento. El resultado catapultó el título y lo posicionó como una canción simbólica de aquella época.

El éxito de esta creación fue tan alto que se posicionó como número uno en más de 40 países, entre los que se destacan Australia, Alemania, España, Reino Unido, Italia, Suiza y Nueva Zelanda. ‘Can’t Get You Out Of My Head’ llegó a ocupar el séptimo lugar en la lista Hot 100 Billboard, tras el puesto que tuvo ‘The Locomotion’ en 1988.

Kylie Minogue se robó los aplausos y los suspiros de sus fanáticos luego de presentar el videoclip, donde juega con una visión futurista del mundo. Sus siluetas, colores y contrastes son centro de comentarios en las plataformas digitales.

La australiana ha sido considera como la pionera de la fusión moderna del pop y el dance, manteniendo un estilo único.