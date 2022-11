Cantante Chyno Miranda se pronuncia luego de su rehabilitación poscovid

Este año no fue el mejor para Chyno Miranda, quien ha pasado por algunos accidentes y quien recientemente contó que se ausentaba de presentaciones y redes sociales para entrar en rehabilitación, por lo que tuvo que ser internado en una clínica privada, después de inconvenientes que tuvo en el centro Tía Panchita.

Ahora, después de tanta incertidumbre, se han conocido nuevas noticias del cantante, después de que en redes sociales se difundiera un video en el que da buenas nuevas sobre su estadía en el nuevo centro de rehabilitación.

“Mi gente, por acá Chyno Miranda ¿Cómo están?, un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios, más fuerte que nunca. Estoy aquí en una clínica en la zona de El Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios, muy bien atendido.

No obstante, el cantante, que perteneció al dueto 'Chyno y Nacho', contó que su experiencia en la anterior clínica no había sido la mejor, "en Tía Panchita no, horrible esa mi%$#”, agregó.

Finalmente, el artista agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que pronto estará de nuevo en los escenarios, dando un parte de tranquilidad y dejando ver que su proceso va mejor que nunca.

"Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su apoyo, de verdad que fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita para acá, pero estoy feliz, de verdad estoy feliz, agradecido con toda la gente que ha participado en esto, la Fiscalía a todos, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia estoy aquí más fuerte que nunca. Voy muy pronto para la calle a hacer música, ¿ok?, Los quiero”, afirmó.

Vale la pena resaltar, que el artista ha tenido fuertes secuelas que le dejó el virus covid-19, motivo por el cual ha permanecido bajo control constante por parte de médicos y especialistas para mejorar su salud.