Cantante 'Drake' se alejará de la música para dedicarse a su salud

En la mañana de este viernes 6 de octubre el reconocido rapero Aubrey Drake Graham mas conocido como 'Drake', de 36 años de edad, anunció que se tomará un descanso de "un año o más" en su carrera musical para "concentrarse en su salud", mencionando "problemas estomacales".

"Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto. Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”, indicó el artista en su programa de radio Table For One.

El cantante canadiense aclaró que no es "nada grave" y explicó que tiene "todo tipo de problemas estomacales" desde hace ya algunos años.

Asimismo, explicó que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les hizo varias promesas que no ha cumplido, sin dar más detalles de estas.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato. Tal vez un año, tal vez un poco más", agregó el artista.

Paradójicamente, dicho anuncio se dio el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum "For All The Dogs".