Cantante Mr. Black habla de la muerte de su hijo

Mr. Black habla de la muerte de su hijo

En entrevista con un medio nacional, el cartagenero habló sobre el dolor y el momento difícil por el que atraviesa.

"Ha sido duro lo que me toco a mi con mi hijo, la vida mía es una película pero tengo que aceptar la voluntad de Dios. Yo me aferre mucho al alcohol por esos días, fue un golpe muy duro para mi y que yo se que nunca voy a recuperarme de este golpe. Si a ti se te muere un hijo eso no tiene nombre, Nunca voy a olvidarme de él", dijo Mr. Black.

El artista le hizo un homenaje a su hijo con una canción que le compuso y titulo "Eterno hijo".