Cantante Sophie Ellis-Bextor confesó que fue abusada sexualmente a sus 17 años

En la publicación de su nuevo libro autobiográfico, la reconocida cantante Sophie Ellis-Bextor, confesó que perdió su virginidad en el incidente en el apartamento de un guitarrista, cuando tenía 17 años y él tenía 29 años.

La artista contó que conoció al sujeto, cuando en un concierto mientras estudiaba para sus evaluaciones escolares.

Le puede interesar: Carolina Gaitán muestra su ser en redes sociales

El sujeto la invitó a su piso para ver sus libros de historia, "y antes de que me diera cuenta estábamos en su cama y me quitó las bragas", dice uno de los apartes.

Ellis-Bextor, que ahora tiene 42 años, dice que quedó confundida después del incidente, ya que la percepción pública de la violación en la década de 1990 "no tenía que ver con el consentimiento", sino más bien con "algo que se asociaba a la agresión".

"Me escuché a mí misma diciendo 'No' y 'No quiero'", escribe. "Pero no hizo ninguna diferencia. Tuvo sexo conmigo y me sentí muy avergonzada. Fue así como perdí mi virginidad y me sentí estúpida".

La cantante dijo que se decidió a compartir su propia experiencia para ayudar a la gente a entender "dónde está la línea entre el bien y el mal".

Lea también: Kim Kardashian pide a sus hijas que sean suaves con ella

"Mi experiencia no fue violenta. Todo lo que sucedió fue que no me escucharon. De las dos personas allí, una dijo que sí, la otra dijo que no, y la persona que dijo que sí lo hizo de todos modos”, concluye en ese aparte de su libro.